Türkiye'den yeni bor hamlesi! Milyonlarca dolar kasada kalacak
Türkiye, bor madenlerinden yeni bir kazanç kapısı elde etmek için önemli bir adım atacak. Rafine bor üretimi sırasında ortaya çıkan lityumu geri kazanma üzerine bir teknoloji geliştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisi bu yıl devreye alacağız” dedi.
YENİ BOR İŞLEME TESİSİ YOLDA
Enerji Bakanı Dönmez, bor madeni ile ilgili yeni bir tesisin müjdesini verdi. Bor yataklarının belli oranda lityum içerdiğine dikkat çeken Dönmez, "Eti Maden 3 yıldır yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla lityum üretiminde geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak, yeni üretim metodu geliştirdi ve lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimini gerçekleştirdi" dedi. Bor madeninden rafine bor üretimi sırasında sıvı ve katı atık ortaya çıktığını kaydeden Dönmez, şu ifadeleri kullandı: "Bu atıklar uygun koşullarda depolanıyor. Lityumun batarya teknolojisi, mobil cihazlar, elektrikli otomobiller, elektrikle çalışan aletler gibi pek çok yerde kullanım alanı mevcut. Lityum bu anlamda en yeni teknoloji. Ancak, ham madde olarak dünya genelinde nadir. Biz bu açıdan şanslıyız."
GÜNEŞE 1.4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Bakan Dönmez, yenilenebilir enerji çalışmaları ile ilgili de bilgi verirken, önümüzdeki günlerde toplu rüzgar enerjisi santralleri (RES) açılışlarının olacağını söyledi. Başkent Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş paneli üretim tesisi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Dönmez, "Buradaki yatırım tutarı güneş santrali ve fabrikayla birlikte 1.4 milyar dolara mal olacak. Bin 400 kişiye istihdam sağlayacak. Yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak" dedi.
ENERJİ ÜRETİMİNE GÜÇ KATACAK
Tesisin milli ve yerli enerji üretimi açısından Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli tesisi olacağını aktaran Dönmez, " 1000 MW'lık Karapınar Güneş Enerji Santralinin panelleri burada üretilecek. Böylelikle Karapınar'da yüzde 70'in üstünde yerlilik oranı sağlanacak. Karapınar Güneş Enerjisi Santralinde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacak. Karapınar Güneş Enerji Santrali faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak. Fabrikanın Ar-Ge merkezine 10 yılda yaklaşık 90 milyon dolar kaynak aktarılacak" diye konuştu.
SIVI BORON SON ÇEYREKTE PİYASADA
Bakan Fatih Dönmez, bor katkılı üretilen temizlik ürünlerine ilişkin de bilgi verdi. BORON sıvı bulaşık deterjanının bu yılın son çeyreğinde kullanımına sunulacağını belirtti. Antibakteriyel el dezenfektanı BOREL'de ise 100 ml'lik şişelerin satışının 4.5 milyon adeti aştığını belirten Dönmez, "Ayrıca ofis boy diye tabir ettiğimiz 103 bin 324 adet 1 litrelik ve 34 bin 830 tane 5 litrelik satış gerçekleşti" dedi.
ALTIN ÜRETİMİ 45 TONU BULACAK
Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye'nin altın üretiminin yıldan yıla arttığına da dikkat çeken Dönmez, "Geçtiğimiz sene 38 ton ürettik. Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekoru. Sektörle birlikte bu seneki hedefimizi yılbaşı itibariyle 45 ton olarak belirlemiştik. Pandemi süreci etkiledi ama normalleşme süreci içerisinde meydana gelen kaybı da telafi ederek yıl sonu itibariyle yine 45 tonları yakalayacağız. Her yıl ortalama 130 ton civarında altın ithal ediyoruz. Üretim de azalınca haliyle fiyatlarda artış oluyor" ifadelerini kullandı.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- BDDK'dan bankalara talimat: Emekliye SMS ile 80 bin lira!
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Yüzde 5.75 arttı...
- Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürüyor
- Bakan Varank'tan muhalefete yanıt! Tek tek açıkladı
- Emekliye çifte bayram! Ödemeler o tarihte
- Küresel piyasalar yön arayışında
- Altın yükselmeye devam edecek mi?
- Bakan açıkladı! 6 milyon lira kaynak aktarıldı
- Devlet destekli yatırımla 4.500 kişiye istihdam
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ödeme takvimi
- A101'de bugün neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste
- Uzmanlar açıkladı! Altın düşecek mi? 9 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 9 Temmuz 2020 hava durumu
- A101'den perşembe sürprizi! 9 Temmuz 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?