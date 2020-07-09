Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ödeme takvimi

9 milyonu aşkın emekli bu ay çifte bayram yaşayacak. Kurban Bayramı öncesinde 1000'er liralık ikramiye alacak olan emekliler, yeni maaşlarını almaya hazırlanıyor. Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından emeklilerin maaşına yansıyacak zam oranı 5.75 olmuştu. Maaş ödemeleri ayın 17'sinden itibaren başlıyor. Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Peki, hangi emekli ne zaman maaş alacak? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ödeme takvimi...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının normal takviminde yatırılması bekleniyor.