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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ödeme takvimi

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü maaş ödemesinin yapılacağı tarihe çevrildi. İlk 6 aylık enflasyon rakamına göre yüzde 5,75 zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, hangi emekli ne zaman maaş alacak? İşte 2020 SSK Bağ-Kur zamlı ...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ödeme takvimi

9 milyonu aşkın emekli bu ay çifte bayram yaşayacak. Kurban Bayramı öncesinde 1000'er liralık ikramiye alacak olan emekliler, yeni maaşlarını almaya hazırlanıyor. Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından emeklilerin maaşına yansıyacak zam oranı 5.75 olmuştu. Maaş ödemeleri ayın 17'sinden itibaren başlıyor. Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Peki, hangi emekli ne zaman maaş alacak? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ödeme takvimi...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının normal takviminde yatırılması bekleniyor.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 233 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 liradan bin 627 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 liradan bin 534 liraya yükseldi. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları bin 263 liradan bin 335 liraya çıktı.

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