Talimatını Başkan Erdoğan vermişti! Bor katkılı dezenfektan satışı 4 milyon şişeye yaklaştı
Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün ülkemize de sıçramasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile üretilen yerli dezenfektan BOREL’in sadece 100 mililitrelik şişesinin bile 4 milyona yakın satışı olduğu açıklandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının liderliğinde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünce (BOREN) Ar-Ge süreci tamamlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimine geçilen BOREL, yeni tip corona virüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların yoğun talebiyle karşılaştı.
Ulusal ve yerel zincir marketlerin yanı sıra internet üzerinden de satışı yapılan BOREL'in küçük boylarının yanında litrelik ebatları da mayıstan itibaren raflarda yerini aldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında personel dışında kimsenin alınmadığı İzmir'deki üretim tesislerinde çalışanlar maske, tulum ve eldiven kullanıyor.
SATIŞ 4 MİLYONA YAKLAŞTI
Eti Maden İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu yaptığı açıklamada, vatandaşların ilk günden bu yana BOREL'e çok büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi. İlginin satış rakamlarına da yansıdığını aktaran Maraşlıoğlu, "Satışta küçük boy olarak tabir edilen 100 mililitrelik şişelerde 4 milyon adede yaklaştık. Her geçen bu rakama binler ekleniyor." dedi.
Maraşlıoğlu, vatandaşların ağırlıklı olarak zincir marketlerden BOREL'i temin ettiklerini belirterek, bunun yanından internetten satışların da son zamanlarda arttığını vurguladı.
İÇERİĞİNDE YÜZDE 70 ETİL ALKOL VAR
BOREL'in etil alkol, gliserin, bor ürünleri, aloe vera, çay ağacı ve lavanta gibi esansiyel yağlardan oluştuğuna dikkati çeken Maraşlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dezenfeksiyonu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunların başında mikroorganizmanın türü ve kullanılan dezenfektanın özellikleri gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, yüzde 65 üstü etil alkol ve diğer yardımcı maddeleri içeren dezenfektanların Kovid-19 virüsüne karşı kullanılabileceğini belirtmektedir. BOREL'deki etil alkol oranı yüzde 70'in üzerindedir. Aynı zamanda etil alkol ve borun bakterilere ve bazı virüslere karşı etkisini gösteren birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. BOREL'in içeriğinde yer alan çay ağacı yağının da antiviral etkisi bilinmektedir."
BÜYÜK BOYLARDAN 100 BİN LİTRE SATILDI
Maraşlıoğlu, bu ay büyük boyutlarıyla raflarda yer alan BOREL'in, daha çok insan trafiğinin yoğun olduğu noktalarda hijyeni sağlamak amacıyla üretildiği dile getirdi.
Küçük şişelerden günlük 200 bin üretim kapasitesine ulaştıklarını ifade eden Maraşlıoğlu, "Üretim bandından çıkan her ürünümüzün müşterisi bulunmaktadır. Büyük boy ürünlerimiz de kısa süre önce satışa sunulmasına rağmen yoğun ilgi görmektedir. Şu ana kadar büyük boy ürünlerimizden yaklaşık 100 bin litre satış gerçekleşti." diye konuştu.
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