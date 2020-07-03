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Son dakika: Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu!

Son dakika haberi... Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Memur ve memur emeklilerinin farkı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zammı bugün açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belli oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı.

Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.

Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli oldu.

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