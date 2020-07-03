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Polis yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre polis maaşları kaç para?

Son dakika... Polis yeni maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyordu. İlk 6 aylık enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Bu kapsamda yeni polis maaşları merak edilmeye başlandı. Peki, polis yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre polis maaşları kaç para?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2020
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Polis yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre polis maaşları kaç para?

Son dakika... Polis yeni maaşı ne kadar oldu? Polis maaş zammı kaç para? TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu gelişmelerim ardından polis maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı belli oldu. 2020 yeni polis maaşları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, polis yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre polis maaşları kaç para? İşte cevaplar...

2020 POLİS YENİ MAAŞI NE KADAR?

2020 Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, polis maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Buna göre, polis memuru (8/1) maaşı 6.041 TL'den 6.388 TL olacak.

Başkomiser (3/1) maaşı ise 6.899 TL'den 7.296 TL'ye çıkacak.

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HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,7 olmuştu.

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