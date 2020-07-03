Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2020 evde bakım parası ne kadar zamlandı?
Son dakika... Evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından evde bakım maaşına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım aylığı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, evde bakım maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2020 evde bakım parası ne kadar zamlandı? İşte cevaplar...
Son dakika... Evde bakım maaşı zam oranı ne kadar? Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar 2020 Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre evde bakım aylığına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, evde bakım maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2020 evde bakım parası ne kadar zamlandı? İşte detaylar...
TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLACAK?
Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım aylığı 2020 Ocak ayında yapılan son zam ile 1460 TL oldu. Temmuz ayı ile beraber yeniden zam alması ve 1524 TL olması bekleniyor...
DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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