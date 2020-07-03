Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2020 evde bakım parası ne kadar zamlandı?

Son dakika... Evde bakım maaşı zam oranı ne kadar? Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar 2020 Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre evde bakım aylığına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, evde bakım maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2020 evde bakım parası ne kadar zamlandı? İşte detaylar...

TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLACAK?

Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım aylığı 2020 Ocak ayında yapılan son zam ile 1460 TL oldu. Temmuz ayı ile beraber yeniden zam alması ve 1524 TL olması bekleniyor...

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