Türkiye Bankalar Birliği açıkladı: Konut kredisinde yapılandırma mümkün değil

Koronavirüs sürecinde konut ve tüketici kredilerinde faiz oranlarının düşmesinin ardından banka müşterilerinin yapılandırma talepleriyle ilgili süren hukuki tartışma, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) açıklamasıyla noktalandı. Tüketici mahkemelerine açılacak olası yapılandırma talepli davaların "Bankalar ile müşterileri arasında gereği olmayan bir husumete yol açacağı", "kredi müşterilerinin gereksiz emek ve zaman kaybına yol açacağı", "masraf ve avukat vekalet ücreti ödenmesine neden olacağı" uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Kullandırılmış ve geri ödemesi devam eden tüm tüketici kredileri ile ilgili olarak müşteri talebi gereğince bankalarımız için yapılandırma yapılması zorunluluğundan söz edilmesi hukuken mümkün değildir" denildi.