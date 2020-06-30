30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye Bankalar Birliği açıkladı: Konut kredisinde yapılandırma mümkün değil

Türkiye Bankalar Birliği açıkladı: Konut kredisinde yapılandırma mümkün değil

() ödemesi devam eden konut kredilerinde müşterilerin bankalardan yapılandırma talep etmesinin yasal olarak mümkün olmadığını, bankaların da hukuken yapılandırma yoluna gitme zorunluluğu bulunmadığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
ABONE OL
KONUT KREDİSİNDE YAPILANDIRMA MÜMKÜN MÜ?

Koronavirüs sürecinde konut ve tüketici kredilerinde faiz oranlarının düşmesinin ardından müşterilerinin yapılandırma talepleriyle ilgili süren hukuki tartışma, 'nin () açıklamasıyla noktalandı. Tüketici mahkemelerine açılacak olası yapılandırma talepli davaların "Bankalar ile müşterileri arasında gereği olmayan bir husumete yol açacağı", "kredi müşterilerinin gereksiz emek ve zaman kaybına yol açacağı", "masraf ve avukat vekalet ücreti ödenmesine neden olacağı" uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Kullandırılmış ve geri ödemesi devam eden tüm tüketici kredileri ile ilgili olarak müşteri talebi gereğince bankalarımız için yapılandırma yapılması zorunluluğundan söz edilmesi hukuken mümkün değildir" denildi.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA