TOKİ Kayseri Sarıoğlan 2+1 ve 3+1 kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sarıoğlan konutları için kura çekilişi 30 Haziran'da gerçekleştiriliyor. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine yapılacak konutlar için başvuru yapan vatandaşlar sonuçlara kilitlendi. Peki, TOKİ Kayseri Sarıoğlan 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kayseri kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

TOKİ KAYSERİ SARIOĞLAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Kayseri Sarıoğlan kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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