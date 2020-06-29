SON DAKİKA | TSK'ya "Kargo İHA" için imzalar atıldı! SSB ile TUSAŞ'tan önemli adım
Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı SSB ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir kritik anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kargo İHA sisteminin 2021 içinde seri üretime geçmesini hedefliyoruz" dedi.
Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında sözleşme imzalandı.
SERİ ÜRETİM NE ZAMAN?
Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon sahasındaki lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında kargo insansız hava araçlarından (İHA) yararlanılacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmak, güncel tehditlere ve ihtiyaçlara yanıt verebilecek ürün ve çözümleri envantere kazandırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.
Bu çalışmalarda insansız sistemler önemli bir yer tutuyor. SSB, son dönemde İHA ve SİHA'lardan etkin şekilde yararlanan güvenlik güçleri için farklı alanlarda ve çeşitli görevlerde kullanılmak üzere yerli ve milli imkanlarla yeni araçlar geliştirilmesini koordine ediyor.
Bu kapsamda bir süre önce Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi başlatan SSB, 2020 hedefleri arasına Kargo İHA sözleşmesinin imzalanmasını koydu.
SSB Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye yönelik değerlendirmelerin tamamlandığını ve Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile sözleşme imzalandığını bildirdi.
TSK'NIN ÖNEMLİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK
Operasyon bölgesindeki kullanımlardan sonra Kargo İHA'nın özelliklerinin geliştirileceğini belirten Demir, "Kargo İHA sisteminin 2021 içinde seri üretime geçmesini hedefliyoruz. 50 kilogram faydalı yük taşıyacak Kargo İHA, 1 saatlik uçuş süresiyle özellikle dağlık arazide iki nokta arasında gerek kapalı kargo bölmesinde gerekse askıda yük taşıyarak kahraman Türk askerinin sahada ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağlayacak. 150 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Kargo İHA projemiz üzerinde de çalışıyoruz." dedi.
Kargo İHA sayesinde sahada güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacağı silah, mühimmat, tıbbi malzeme, teçhizat gibi ihtiyaçlar zorlu hava koşullarında bile çok kısa sürede ve güvenli şekilde ulaştırılabilecek.
Bir süredir döner kanat İHA konusunda çalışmalar yürüten TUSAŞ, geliştirdiği araçların örneklerini yurt içinde ve dışında yakın zamanda gerçekleştirilen fuarlarda sergilemişti.
Platform üzerinde geliştirme çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, döner kanat İHA'nın deniz platformlarında ve sivil alanda da çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmasını hedefliyor.
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