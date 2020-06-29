Son dakika... Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Geçtiğimiz hafta gram altının satış fiyatı yüzde 1,05 kazanımla 385,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,06 artışla 2.563,00 liraya yükselmişti. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hareketlilik yaşan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Uzman yorumları ve son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları: