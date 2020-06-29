29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika! 29 Haziran bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

Altın fiyatları son dakika! 29 Haziran bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

Son dakika... Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 1 Temmuz'da düğün salonlarının açılacak olmasıyla birlikte düğün hazırlığı yapan çiftler ve yakınları altın alımına yöneldi. Takı olarak ve yatırım aracı olarak dikkat çeken koronavirüs salgını nedeniyle dalgalı seyrediyor. Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Peki, altın fiyatları ne olacak? , , , bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte 29 Haziran canlı altın fiyatları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020
ABONE OL
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son dakika... ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Geçtiğimiz hafta gram altının satış fiyatı yüzde 1,05 kazanımla 385,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,06 artışla 2.563,00 liraya yükselmişti. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hareketlilik yaşan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Uzman yorumları ve son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün bilezik gramı, , , yarım altın ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA