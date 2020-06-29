Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Ekonomi Güven Endeksi açıklaması: Bunu çok daha ileri taşıyacağız
Son dakika haberine göre Twitter hesabından Ekonomi Güven Endeksi'ndeki hızlı yükselişi değerdiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından Ekonomi Güven Endeksi'ndeki hızlı yükselişi değerlendirdi.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK'TAN EKONOMİ GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLAMASI: BUNU ÇOK DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ | VİDEO
Bakan Albayrak paylaşımında "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
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