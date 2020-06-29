29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Ekonomi Güven Endeksi açıklaması: Bunu çok daha ileri taşıyacağız

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Ekonomi Güven Endeksi açıklaması: Bunu çok daha ileri taşıyacağız

Son dakika haberine göre Twitter hesabından 'ndeki hızlı yükselişi değerdiren , "'nin artıyor. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
ABONE OL
BAKAN ALBAYRAK: TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNE GÜVEN ARTIYOR

, Twitter hesabından 'ndeki hızlı yükselişi değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Ekonomi Güven Endeksi açıklaması: Bunu çok daha ileri taşıyacağız | Video HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK'TAN EKONOMİ GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLAMASI: BUNU ÇOK DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ | VİDEO

Bakan Albayrak paylaşımında "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı! Haziran ayında hızlı yükseliş SON DAKİKA: EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI! HAZİRAN AYINDA HIZLI YÜKSELİŞ
Ekonomi için kritik rakam açıklandı! Reel Kesim Güven Endeksi haziranda yükseldi EKONOMİ İÇİN KRİTİK RAKAM AÇIKLANDI! REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ HAZİRANDA YÜKSELDİ
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş tüketici güven endeksi açıklaması SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN FLAŞ TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLAMASI

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA