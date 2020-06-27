Son dakika: Araç sahipleri dikkat! İkinci indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılacak
Son dakika haberine göre Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından uluslararası piyasalarda benzinin tonunda yaşanan düşüş sonrası dün iç piyasadaki benzin fiyatlarına gelen 22 kuruşluk indirimin ardından pazartesi günü için yeni bir indirim daha geliyor. Bu sefer motorinde de gerçekleşmesi planlanan indirimler çerçevesinde motorinde 17 kuruş, benzin de ise 12 kuruş indirim bekleniyor.
Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de ham petrol stokları ve üretimin yükselmesi küresel piyasada arz fazlası endişeleri oluştururken, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı da artırıyor.
Kısıtlama kararlarıyla toparlanmaya başlayan ve bir ara 42 dolara kadar çıkan Bren petrolün varili hafta ortasında 40 doların altına gerileyince, uluslararası piyasalardaki petrolün ton fiyatında da yüzde 8'den fazla düşüş yaşandı.
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde ilk indirim ise iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzine geldi.
Benzin fiyatlarında 25 Haziran'da 22 kuruşluk indirim gerçekleşti.
YENİ İNDİRİMİN KAPISI ARALANDI
Yeni Şafak'ın haberine göre Söz konusu indirimin ardından uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatında devam eden düşüş yeni bir indirimin kapısını daha araladı.
Perşembeden cumaya gerçekleşen indirimler sonrası benzinin tonu 377 dolardan 364 dolara gerilerken, motorinin ton fiyatı ise 351 dolardan 346 dolara indi.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Ton fiyatlarında yaşanan indirim sonrası iç piyasadaki benzin ve motorin için indirim gündeme geldi. 30 Haziran Salı günü pompa fiyatlarına yansıması beklenen indirimlerin benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş şeklinde olacağı öngörülüyor.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek?
- Konut kredisi yapılandırma olacak mı?
- Açıklama yapıldı! Tarihi gün pazartesi...
- Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Bugün 18.00'de hesapta
- Kıdem tazminatı kalktı mı?
- Bakan müjdeyi verdi: Dünya pazarına açacağız
- Bakan Dönmez dev proje için tarih verdi
- Kredi kartı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
- Toplu para yatırarak emekli olma 2020!
- BDDK'dan 16 mali kuruluşa para cezası
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS baraj puanı 2020: YKS'de kaç net kaç puan getirir? YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır?
- ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
- YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!
- Nihat Hatipoğlu'ndan üniversite sınavı duası! 2020 YKS sınavında başarılı olmak için okunacak dua hangisi?
- YKS saat kaçta bitecek? TYT oturumu kaç dakika? 2020 üniversite sınav süresi ne kadar?
- ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!
- YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2020 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı alma
- YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 YKS sınav süresi ne kadar? Üniversite sınavı oturumu kaç dakika?
- YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
- Son dakika: ATA AÖF sınav soruları cevapları 2020! ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Tütün satışı yasak mı? Sarma sigara yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?