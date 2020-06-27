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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! İkinci indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılacak

Son dakika haberine göre fiyatlarındaki gerilemenin ardından uluslararası piyasalarda benzinin tonunda yaşanan düşüş sonrası dün iç piyasadaki fiyatlarına gelen 22 kuruşluk indirimin ardından pazartesi günü için yeni bir daha geliyor. Bu sefer motorinde de gerçekleşmesi planlanan indirimler çerçevesinde motorinde 17 kuruş, benzin de ise 12 kuruş indirim bekleniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! İKİNCİ İNDİRİM GELİYOR

Dünyanın en büyük üreticisi olan ABD'de ham petrol stokları ve üretimin yükselmesi küresel piyasada arz fazlası endişeleri oluştururken, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı da artırıyor.

Kısıtlama kararlarıyla toparlanmaya başlayan ve bir ara 42 dolara kadar çıkan Bren petrolün varili hafta ortasında 40 doların altına gerileyince, uluslararası piyasalardaki petrolün ton fiyatında da yüzde 8'den fazla düşüş yaşandı.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde ilk ise iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzine geldi.

fiyatlarında 25 Haziran'da 22 kuruşluk indirim gerçekleşti.

YENİ İNDİRİMİN KAPISI ARALANDI
Yeni Şafak'ın haberine göre Söz konusu indirimin ardından uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatında devam eden düşüş yeni bir indirimin kapısını daha araladı.

Perşembeden cumaya gerçekleşen indirimler sonrası benzinin tonu 377 dolardan 364 dolara gerilerken, motorinin ton fiyatı ise 351 dolardan 346 dolara indi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Ton fiyatlarında yaşanan indirim sonrası iç piyasadaki benzin ve için indirim gündeme geldi. 30 Haziran Salı günü pompa fiyatlarına yansıması beklenen indirimlerin benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş şeklinde olacağı öngörülüyor.

Benzine 22 kuruş indirim geldi BENZİNE 22 KURUŞ İNDİRİM GELDİ

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