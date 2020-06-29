29 Haziran 2020, Pazartesi
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İskandinav Hava Yolları (SAS) 1593 çalışanını işten çıkarttı

(- ), ’da 1593 çalışanını işten çıkarttı. SAS’ın Danimarka’daki Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sille Beck-Hansen, SAS’ın Norveç ve İsveç’te yapacağı işten çıkarmalar için prosedürün henüz sonlanmadığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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SAS 1593 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARTTI
'ın 'daki Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sille Beck-Hansen, yaptığı açıklamada, şirketin Danimarka bölümünde 176'sı pilot, 684'ü kabin personeli, 586'sı yer hizmetleri görevlisi, 96'sı teknik ve 51'i idari olmak üzere toplam 1593 çalışanın işine son verildiğini bildirdi.

Beck-Hansen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) SAS'ı çok şiddetli etkilediğini ve SAS'ın hayatta kalmak için mücadele verdiğini vurguladı.

Hava yolu yolcuğuna talebin 2022 yılında artmasını beklediklerini kaydeden Beck-Hansen, bu nedenle zor bir dönemden geçen şirketin sert bir ekonomik küçülmeye gitmek zorunda kaldığını belirtti.

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Beck-Hansen, SAS'ın Norveç ve İsveç'te yapacağı işten çıkarmalar için prosedürün henüz sonlanmadığını açıkladı.

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