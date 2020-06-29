TOKİ Balıkesir Susurluk 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekilişleri devam ediyor. Balıkesir Susurluk ilçesine yapılacak 2+1 140 konut ve 3+1 60 adet konut için başvuru yapan vatandaşlar kura çekilişi sonuçlarını araştırıyor. Balıkesir Susurluk kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 TOKİ Balıkesir Susurluk kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Balıkesir 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 TOKİ Balıkesir Susurluk kura çekilişi sonuçları...

TOKİ BALIKESİR SUSURLUK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Balıkesir Susurluk kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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