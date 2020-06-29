29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Airbus CEO'su Guillaume Faury: Uçak teslimatları iki yılda yüzde 40 düşecek

Airbus CEO'su Guillaume Faury: Uçak teslimatları iki yılda yüzde 40 düşecek

CEO'su , uçak teslimatlarının önümüzdeki iki yıl içinde, 2019 sonuna göre yüzde 40 düşmesini öngördüklediklerini söyledi. Daha önce yayılan spekülatif bilgilere göre, Airbus'un Covid-19 pandemisi nedeniyle 15,000 kişiyi çıkaracak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
ABONE OL
'ÇÖKÜŞ' SİNYALİ! DÜNYA DEVİ İRTİFA KAYBEDİYOR
merkezli 'in sorularını yanıtlayan Faury, buna karşılık üretimin yüzde 80 düzeyinde düştüğü Nisan ayına göre bir gelişme yaşandığının da altını çizdi.

Pandemi öncesi düzeylere 2025 yılında ulaşmayı beklediklerini vurgulayan Faury, A320 modeli uçaklara yönelik talebin yavaş da olsa artmaya başladığına işaret etti ve bunun da, üretimin 2022/2023 döneminde artmaya başlayacağı anlamına geldiğini vurguladı.

İngiltere'nin dev havayolu şirketleri British Airways, EasyJet ve Ryanair'dan hükümete karantina davası İNGİLTERE'NİN DEV HAVAYOLU ŞİRKETLERİ BRİTİSH AİRWAYS, EASYJET VE RYANAİR'DAN HÜKÜMETE KARANTİNA DAVASI

Airbus Ceo'su, bununla birlikte büyük ölçekli uçaklara olan talebin geri dönmesinin daha uzun zaman alacağını düşündüğünü de ekledi.
Üretim ve satışların birdenbire düştüğüne işaret eden Faury, bunun da belirli bir ölçüde kayıpları yaşanacağı anlamına geldiğini belirtti ancak, ne kadar istihdam kaybı olacağına ilişkin bilgi vermedi. Daha önce yayılan spekülatif bilgilere göre, Airbus'un Covid-19 pandemisi nedeniyle 15,000 kişiyi çıkaracak.

Borsa İstanbul'da gerçekleşti! Otomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kar patlaması yaşadı BORSA İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ! OTOMOTİV ŞİRKETLERİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE KAR PATLAMASI YAŞADI

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA