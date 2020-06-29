Otomobil alacaklar dikkat! 1 Temmuz ÖTV indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi?
ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi ile yapılan açıklamalar otomobil alacaklar tarafından yakından takip ediliyor. 1 Temmuz ÖTV indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılıyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konu hakkında yaşanan gelişmeleri anlattı. Peki, ÖTV nedir? İndirimden kimler yararlanabilir? İşte detaylar haberimizde...
1 Temmuz ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışı nedeniyle otomobil sahibi olmak isteyenler ÖTV indirimi hakkında yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konu hakkında yaşanan gelişmeleri anlattı. 1 Temmuz ÖTV indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılıyor.Peki, ÖTV nedir? İndirimden kimler yararlanabilir? İşte detaylar haberimizde...
ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ÖTV indirimi hakkında açıklama yaptı.
Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." dedi.
ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÖTV İNDİRİMİ GELDİ
Engelli vatandaşlar için 2020 yılında ÖTV indirimi yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış sebebiyle 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildiği açıklandı.
ÖTV NEDİR?
Lüks tüketim (mücevher, araba) çevreye ve insana zarar veren maddeler (sigara, benzin) için devlet tarafından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaktadır. İlk olarak Avrupa Birliği uyum sürecinde yer aldı. Olayı takiben 2002 yılında 4760 sayılı kanun gereği yürürlüğe girmiştir.
ÖTV İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Resmi Gazete'nin 01.01.2020 tarihinden yayımlanan yazısında ÖTV indiriminden kimlerin faydalanabildiği belirtilmiştir.
1-Şehit yakınları (şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)
2-Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)
3- Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler
ÖTV indirimi için hak kazanan vatandaşlar ellerinde bulunan rapor sayesinde bu imkandan faydalanabilecektir. Fakan ÖTV indirimi ile araç satın alan kişi o 5 yıl içinde aracı satamaz.
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