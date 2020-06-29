Faiz indi ev satışı coştu! Uyuyan piyasa uyandı...

Pandeminin etkisiyle düşen konut satışları, kamu bankalarının faiz indirimi hamlesiyle yeniden şahlandı. Bankaların 1 Haziran itibarıyla konut kredi faizini sıfır konutta yüzde 0.64'e, 2. elde ise yüzde 0.74'e çekmesinin ardından özel sektörün de kendi kampanyalarıyla destek olduğu seferberlikle vatandaşın ertelediği talep yeniden harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 1-27 Haziran'da ülke genelinde 6 bin 658 kredili konut satışı gerçekleştirilirken, bu yılın aynı döneminde faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle bu rakam 93 bin 704'e yükselerek 14 kat arttı.







ARSA SATIŞLARI İKİYE KATLANDI

Faiz indirimi hamlesi sadece konut değil, gayrimenkul satışlarına da can suyu oldu. 1-27 Haziran tarihleri arasında tarla, arsa, işyeri gibi taşınmazlarda dahil toplam 284 bin 487 satış gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu satışların toplamı 99 bin 125 olarak kayıtlara geçti.



İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA

En çok konut satışının gerçekleştiği il İstanbul oldu. 14 bin 465 konutun satıldığı İstanbul'u 12 bin 172 konutla Ankara, 6 bin 220 konutla İzmir, 3 bin 592 konutla Bursa, 3 bin 77 konutla da Antalya takip etti. Hazineye kredili satıştan 962 milyon lira, tüm taşınmaz satışlarından ise 1 milyar 966 milyon lira katkı sağlandı.







9.5 MİLYAR LİRALIK EV SATILDI

Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi hamlesinin ardından Emlak Konut GYO'nun 2 Haziran'da start verdiği 'Hayallerini erteleme Türkiye' kampanyasına yoğun ilgi geldi. Kampanyada bugüne kadar 9.5 milyar lira değerindeki 6.500 bağımsız bölüm satıldı.



UYUYAN PİYASA UYANDI

"Kamu bankalarının kredi faizini düşürmesi uyuyan piyasayı uyandırdı" diyen İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, "Tüketici için önemli fırsatlar şu an devrede. Bu fırsatı görenler harekete geçtiği için de haziran ayı satışlarımızda önemli artış var" dedi. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu da Cumhuriyet tarihinin en düşük oranının uygulandığını belirterek, "Kamu bankalarının destek paketleri sektöre müthiş bir ivme getirdi. Satışlar arttı" dedi.







12 AY ÖDEMESİZ EV ALMA FIRSATI

Kamu bankalarının konut piyasasına doping etkisi yapan faiz indirimi hamlesiyle birinci el ve ikinci el konutta düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade imkânı sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki konutlar için 750 bin lira, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin liraya kadar kredi kullandırılıyor. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan peşinat oranı uygulanıyor. Sıfır konutlar için 12 ay ödemesiz, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sağlanıyor. İkinci el konutlar için ise 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faiz oranı ile finansman imkânı sunuluyor.



BİRİNCİ EL KONUT

Kredi tutarı: 100.000 lira

Vade: 180 ay

12 ay ödemesiz geri ödeme: 171 bin 184 lira

Eşit taksit ödemesi: 168 bin 709 lira

Taksit tutarı: 937 lira



İKİNCİ EL KONUT

Kredi tutarı: 100.000 lira

Vade: 180 ay

12 ay ödemesiz geri ödeme: 183. 925 lira

Eşit taksitli ödeme: 181.285 lira

Taksit tutarı: 1.000 lira

Sabah