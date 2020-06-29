Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da Bodrumlulara müjde
Bodrum Kalesi'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ücretsiz halk planları hakkında da müjdeyi verdi. Halk plajı çalışmasını değerlendiren Bakan Ersoy, "1 Temmuz itibarıyla hizmete alıyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Kalesi'ndeki projenin, şu ana kadarki kısımlarının yaklaşık 93 milyon liraya mal olduğunu belirtti.
Ersoy, ikinci etap restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'nin açılış töreninde, 1 Haziran itibarıyla Bakanlığa bağlı özel ören yerlerini yeni normallere uygun şekilde, olması gerektiği gibi tekrar ziyaretçilere açtıklarını söyledi.
Müze ve ören yerleri içerisinde en önemli yerlerden birisinin de Bodrum Kalesi olduğunu ifade eden Ersoy, "Çok kısa bir sürede, 2017 Ekim'de başladık, 2018 yaz sezonunda bir tek yaz sezonunda kapalı kaldı. Geçen sene Dünya Müzeler Günü'nde birinci etabını açtık. Bodrum'un yabancı ziyaretçisinden mahrum kalmaması için iki etaplamaya geçtik. 2019'un 18 Mayıs'ında hizmete açtık." dedi.
"PANDEMİYE RAĞMEN..."
Ersoy, ikinci etap çalışmasını da pandemiye rağmen çok kısa gecikmeyle tamamlayıp hizmete açtıklarını vurguladı.
İkinci etapla Bodrum Kalesi'nin kulelerinin de hizmete açıldığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:
"İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol Kulelerini ve Karya Güzeli Sergi Salonu'nu ve Serçe Limanı Batığı'nın olduğu binayı hizmete açmış oluyoruz. Bu ikinci etapla birlikte yaklaşık 1100 metrekare kapalı sergi alanını hizmete açmış oluyoruz. Çok az bir işimiz kaldı. Yıl sonuna kadar onlar da tamamlanıyor. İngiliz Kulesi ve Uluburun Batığı sergi salonuyla birlikte bunları da hizmete aldığımız zaman, 1375 metrekarelik kapalı sergi alanıyla birlikte Bodrum Kalesi hizmete girmiş oluyor."
Restorasyon çalışmasına başladıktan sonra bazı sürpriz alanlar da keşfettiklerine işaret eden Ersoy, "Bunları da Bodrum Kalesi'ne kazandırdık. Mesela Alman Kulesi'nin oradaki mazgallar açıldı, restorasyon başladıktan sonra keşfedildi. Bu projeyi Bodrum'un sezonuna yetiştirmiş olduk." dedi.
"ÜCRETSİZ HALK PLAJI 1 TEMMUZ'DA HİZMETE GİRECEK"
Bodrum'un sadece arkeolojik değerleriyle değil, kültürel faaliyetleriyle de Türkiye'nin önemli bir noktası olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:
"Turizm deyince kültür ve sanatla taçlandırdığınız zaman çok daha değerli, çok daha rakipsiz, çok daha güzel oluyor. Geçen sene biliyorsunuz bu bağlamda sahneyi de yetiştirmiştik ve hizmete almıştık. 1300 kişilik sahnemiz. Bu senede 1 Temmuz itibarıyla kültürel faaliyetlere izin verildi. 1 Temmuz itibarıyla sanat sahnemiz hizmete giriyor. Geçen sene hizmete aldığımız, Bodrumlular için bazen sık sık gündem oluyor burada fiyatlamalar, ücretsiz halk plajımız var. Onu da 1 Temmuz itibarıyla hizmete alıyoruz. Bu sezon için tekrar. Halk plajlarını da Türkiye'nin birçok yerine yayıyoruz. Yine temmuz sonuna kadar Antalya, Belek bölgelerinde iki tane daha halk plajını devreye alacağız ve Ege'nin çeşitli bölgelerinde, ilçelerinde her yerinde, halktan çok talep gören Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen ücretsiz halk plajlarını yaymaya devam edeceğiz."
"BODRUM'UN CAZİBE NOKTASI HALİNE GELECEK"
Kalenin restorasyon projesi bütçesinden de bahseden Ersoy, "Bodrum Kalesi'ndeki projenin, şu ana kadarki kısımları yaklaşık 93 milyon liraya mal oldu. Son kalan kısımları da yıl sonuna kadar tamamlandığı zaman, yaklaşık 100 milyon liralık bir restorasyon çalışması oldu ama güzel de oldu. İnşallah tekrar kültürel faaliyetler açısından, Bodrum'un cazibe noktası haline gelecek. Özellikle sahneyi de çok önemsiyoruz. Çünkü Bodrum'un merkezinin esnafıyla birlikte canlanması çok çok önemli. Turizmde, kültürde yaptığımız faaliyetlerle esnafı da işin içine dahil ettiğimiz zaman herkesin mutlu olduğu bir sonuç elde etmiş oluyorsunuz." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından sosyal mesafe kurallarına uyularak kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Daha sonra Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, restorasyon işlemleri tamamlanan alanları gezerek, yetkililerden bilgiler aldı.
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