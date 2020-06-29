29 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika | TÜBİTAK'a 15 personel alınacak

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda () 15 yeni personel istihdam edilecek. İş başvuruları TÜBİTAK (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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TÜBİTAK'A 15 PERSONEL ALINACAK
Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığına personel alımı yapılacak.

Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden adaylar, uzman/uzman yardımcısı kadrolarında Ankara'da görevlendirilecek.

Başvurular 20 Temmuz'da sona erecek. Sınavla ilgili gerekli koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

İş başvuruları TÜBİTAK (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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