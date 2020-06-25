25 Haziran 2020, Perşembe
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Benzine 22 kuruş indirim geldi

Uluslararası fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim gündeme geldi. Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim geldi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! İNDİRİM GELDİ

Enerji Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,35 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,51 liradan 6,29 liraya, İzmir'de 6,57 liradan 6,35 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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