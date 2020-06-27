27 Haziran 2020, Cumartesi
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Macaristan’ın doğal gaz boru hattı operatörü FGSZ, TürkAkım dedi! Yatırım projesi gerçekleştirecek

'dan başlayıp  ve  üzerinden Avrupa'ya aktarılması planlanan   boru hattı projesinde yeni bir gelişme yaşandı. ’ın doğal gaz boru hattı operatörü ’la kendi toprakları arasında uzanan ve TürkAkım üzerinden gaz alımı yapmayı sağlayacak boru hattı inşa edilmesi yönünde yatırım projesi gerçekleştirme kararı aldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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FLAŞ TÜRKAKIM KARARI! TARİH BİLE BELLİ OLDU

'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 'dan gaz alımı yapmak için 'a boru hattı uzatılması kararı aldıkları bildirildi.

2021'DE KULLANIMA GEÇECEK

Açıklamada boru hattının inşasının yılda 6 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapılmasını sağlayacağı belirtildi. Boru hattının 1 Ekim 2021'e kadar kullanıma geçirilmesi planlanıyor.

Son dakika: TürkAkım projesi tanıtım videosu yayınlandı SON DAKİKA: TÜRKAKIM PROJESİ TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI

4.2 MİLYAR METREKÜP GAZ SEVKİYATI

Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin ile 4.2 milyar metreküp gaz sevkiyatı için görüşmelere başladığını belirtmişti. Szijjarto, Budapeşte'nin ve üzerinden TürkAkım aracılığıyla Rus gazı satın almakla ilgilendiğini ifade etmişti.

TÜRKAKIM ÜZERİNDEN…

Rusya'nın Budapeşte Büyükelçisi de şubat ayında TürkAkım üzerinden Macaristan'a gaz sevkiyatının 2021 sonu-2022 başında başlamasının planlandığını belirtmişti.

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