Macaristan’ın doğal gaz boru hattı operatörü FGSZ, TürkAkım dedi! Yatırım projesi gerçekleştirecek

FGSZ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, TürkAkım'dan gaz alımı yapmak için Sırbistan'a boru hattı uzatılması kararı aldıkları bildirildi.

2021'DE KULLANIMA GEÇECEK

Açıklamada boru hattının inşasının yılda 6 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapılmasını sağlayacağı belirtildi. Boru hattının 1 Ekim 2021'e kadar kullanıma geçirilmesi planlanıyor.

4.2 MİLYAR METREKÜP GAZ SEVKİYATI

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Rusya ile 4.2 milyar metreküp gaz sevkiyatı için görüşmelere başladığını belirtmişti. Szijjarto, Budapeşte'nin Türkiye ve Bulgaristan üzerinden TürkAkım aracılığıyla Rus gazı satın almakla ilgilendiğini ifade etmişti.

TÜRKAKIM ÜZERİNDEN…

Rusya'nın Budapeşte Büyükelçisi de şubat ayında TürkAkım üzerinden Macaristan'a gaz sevkiyatının 2021 sonu-2022 başında başlamasının planlandığını belirtmişti.