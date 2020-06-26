Tamamlayıcı emeklilik sistemi, Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşçiler arasında yeni sistemin detayları araştırılmaya başladı. Yeni sistemin günümüzde uygulanan kıdem tazminatı siisteminden farklı olarak çalışma dönemi boyunca ödenen primler ile fonlaştırılarak emeklilik sistemine entegre edilmesidir. Peki, Kıdem tazminatı kalktı mı? Kıdem tazminatı fonu nedir? Kıdem tazminatı fonu ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI FONU NEDİR 2020?

1 Ocak 2022 tarihinde hayata geçirilmesi planlanan kıdem tazminatı fonuyla ilgili iki formül üzerinden bahsediliyor. Birinci formülde, çalışılan her yıla karşılık verilen 30 günlük ücret tutarındaki kıdem tazminatının 19 gününün mevcut sistemdeki gibi devam etmesi, 11 gününün ise kıdem tazminatı fonuna devredilmesi öngörülüyor. İkinci formülde ise kıdem tazminatı fonu için yüzde 6 oranında prim kesilecek. Bunun 4 puanı işveren, 0.5 puanı işçi priminden oluşacak. Devlet 1 puan katkıda bulunacak. Vergi indirimi yoluyla da 0.5 puanlık ilave prim katkısı yapılacak. Böylece toplam prim tutarı yüzde 6 olacak.

Mevcut işçiler birinci formülde zorunlu olarak yeni sisteme geçecekler. İkinci formül benimsenirse mevcut işçiler isterlerse yeni sisteme geçecekler. 1 Ocak 2022 tarihinden sonra işe girenler ile bu tarihten sonra iş değiştirenler ise yeni sisteme tabi olacak.