Türkiye'den Filistin'e nakdi destek hibesi Resmi Gazete'de
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Filistin Devleti'ne 5 milyon ABD doları tutarında nakdi hibesine ilişkin milletler arası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara'da 11 Haziran'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Filistin Devleti'ne COVID-19 Salgını Sebebiyle Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Buna göre, hibe anlaşması kapsamında Filistin Devleti hükümetine, 5 milyon ABD doları tutarında nakdi hibe katkısı yapılacak.
Bu anlaşmayla iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile uzun süredir var olan dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi arzu ediliyor.
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