26 Haziran 2020, Cuma
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Türkiye'den Filistin'e nakdi destek hibesi Resmi Gazete'de

'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Devleti'ne 5 milyon doları tutarında nakdi hibesine ilişkin milletler arası anlaşma, 'de yayımlandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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TÜRKİYE'DEN FİLİSTİN'E NAKDİ DESTEK HİBESİ RESMİ GAZETE'DE

'da 11 Haziran'da imzalanan Cumhuriyeti Tarafından Devleti'ne COVID-19 Salgını Sebebiyle Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi hakkında karar, 'de yer aldı.

Buna göre, hibe anlaşması kapsamında Filistin Devleti hükümetine, 5 milyon ABD doları tutarında nakdi hibe katkısı yapılacak.

Bu anlaşmayla iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile uzun süredir var olan dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi arzu ediliyor.

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