Müjde: Toplu para yatırarak emekli olma 2020! Nasıl erken emekli olabilirim?
Toplu para yatırarak emekli olma imkanının kulislerde konuşuluyor olması heyecan yarattı. Emeklilik yaşı dolmasına rağmen prim gününü tamamlamayan ve eksik günlerini toplu şekilde emekli olmayı bekleyen vatandaşlarımız mevcut. SGK sistemine dahil birçok emekli adayıda çıkacak yasayı bekliyor. Peki, yürürlükte olan yasalar toplu para ödeyerek emekli olmaya izin veriyor mu? Eksik prim günlerini ödeyerek emekli olunur mu? Sorularının cevabı sürekli olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu soruları sizler için araştırdık. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Toplu para yatırarak nasıl emekli olunur? Peşin para yatırılarak emekli olmak mümkün mü? Sorularının cevabı sürekli araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilik yaşı dolmasına rağmen, eksik prim günlerini tamamlamayan birçok vatandaşımız konu hakkında çıkacak yasayı yakından takip ediyor. Peki geçerli yasalar erken emeklilik imkanı tanıyor mu? SGK sistemine dahil birçok vatandaşımız emeklilik yaşını doldurmasına rağmen çıkacak yasa taslağını takip ediyor. Bu soruları sizler için araştırdık. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Yaş şartını yerine getirdiği halde prim eksiği olan ve çalışamayan SSK'lıya emekli olmak için fırsat doğuyor. Askerlik borçlanması başvurusu, kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkezi'ne doğrudan iletilebilir. Kamu görevlileri ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na başvuru dilekçesiyle bizzat ya da e-Devlet kapısı üzerinden online olarak taleplerini iletebilirler.
EN AZ 1800 GÜN PRİM İSTENECEK
Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor. Çalışmayla öncelikle eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. Borçlanma yoluyla emeklilik için yasa çıkması şart.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Konut kredisi yapılandırma olacak mı?
- Bakan Dönmez dev proje için tarih verdi
- Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Bugün 18.00'de hesapta
- Kredi kartı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
- Bakan açıkladı: Üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık
- Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek?
- Bakan müjdeyi verdi: Dünya pazarına açacağız
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- Açıklama yapıldı! Tarihi gün pazartesi...
- Türkiye'den Filistin'e nakdi destek hibesi Resmi Gazete'de
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: ATA AÖF sınav soruları cevapları 2020! ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Tütün satışı yasak mı? Sarma sigara yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Yarın saat kaça kadar yasak var? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Hafta sonu yasak saatleri...
- Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru
- Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
- Son dakika: İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?
- Son dakika: İstanbul, Bursa, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran AFAD son depremler listesi
- Son dakika: Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi! 26 Haziran son depremler
- Survivor 2020 araba ödülü kim kazandı? Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar? Araç özellikleri nelerdir?
- Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 26 Haziran canlı altın fiyatları