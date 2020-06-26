Müjde: Toplu para yatırarak emekli olma 2020! Nasıl erken emekli olabilirim?

Toplu para yatırarak nasıl emekli olunur? Peşin para yatırılarak emekli olmak mümkün mü? Sorularının cevabı sürekli araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilik yaşı dolmasına rağmen, eksik prim günlerini tamamlamayan birçok vatandaşımız konu hakkında çıkacak yasayı yakından takip ediyor. Peki geçerli yasalar erken emeklilik imkanı tanıyor mu? SGK sistemine dahil birçok vatandaşımız emeklilik yaşını doldurmasına rağmen çıkacak yasa taslağını takip ediyor. Bu soruları sizler için araştırdık. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Yaş şartını yerine getirdiği halde prim eksiği olan ve çalışamayan SSK'lıya emekli olmak için fırsat doğuyor. Askerlik borçlanması başvurusu, kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkezi'ne doğrudan iletilebilir. Kamu görevlileri ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na başvuru dilekçesiyle bizzat ya da e-Devlet kapısı üzerinden online olarak taleplerini iletebilirler.

EN AZ 1800 GÜN PRİM İSTENECEK

Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor. Çalışmayla öncelikle eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. Borçlanma yoluyla emeklilik için yasa çıkması şart.