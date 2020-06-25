25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Pakdemirli: Muz üretimi 550 bin tona ulaştı

Son dakika: Bakan Pakdemirli: Muz üretimi 550 bin tona ulaştı

Son dakika haberine göre ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002 yılında 95 bin ton olan muz üretiminin yaklaşık 6 kat artarak, 550 bin tona ulaştığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2020
ABONE OL
BAKAN PAKDEMİRLİ: 550 BİN TONA ULAŞTI

, yaptığı yazılı açıklamada, 'de muz üretiminin ve 'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün () çalışmalarının etkisi ile son yıllarda hızla arttığını, ihtiyaç olan miktarın çoğunun yerli üretimden karşılanmaya başlandığını belirtti. Muz üretiminin 2002 yılında 95 bin tonken, 2010'da bu rakamın 210 bin 178 tona çıktığını belirten Pakdemirli, 2019'da ise 2002 yılına göre yaklaşık 6 katlık artış ile muz üretiminin yaklaşık 550 bin tona ulaştığını vurguladı.

'MUZ YETERLİLİĞİMİZ YÜZDE 79'A ÇIKTI'
Yerli üretimin yaklaşık yüzde 32'sinin TAGEM'e bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescil ettirilen çeşitlerden oluştuğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Muz üretiminde verimi ve kaliteyi artırmak için Enstitümüz tarafından bugüne kadar 13 proje tamamlandı. Bu gelişmelerin de etkisiyle yıllara göre değişmekle birlikte 2018/2019 sezonunda muz yeterliliğimiz yaklaşık yüzde 79'a yükseldi. Türkiye muz ürününde geçmişte net ithalatçı konumdayken, son yıllarda yerli üretimin artması ile birlikte ithalatta azalma yaşandı. 2017 yılında muz ithalatımız 208 bin ton, 2018 yılında 155 bin ton, 2019 yılında ise 122 bin ton olarak gerçekleşti."

Bulgur mu, yoksa kinoa mı faydalı? Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de önermişti! İşte yanıtı… | Video izle BULGUR MU, YOKSA KİNOA MI FAYDALI? TARIM BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ DE ÖNERMİŞTİ! İŞTE YANITI… | VİDEO İZLE
Son dakika: Bakan Pakdemirli: Temmuz'un ilk haftası 700 milyon TL ödeyeceğiz SON DAKİKA: BAKAN PAKDEMİRLİ: TEMMUZ'UN İLK HAFTASI 700 MİLYON TL ÖDEYECEĞİZ
Bakan Pakdemirli: Elektrikli traktörü 2021'e varmadan yapmış olacağız BAKAN PAKDEMİRLİ: ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜ 2021'E VARMADAN YAPMIŞ OLACAĞIZ


DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA