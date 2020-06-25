Son dakika: Bakan Pakdemirli: Muz üretimi 550 bin tona ulaştı
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002 yılında 95 bin ton olan muz üretiminin yaklaşık 6 kat artarak, 550 bin tona ulaştığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de muz üretiminin Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) çalışmalarının etkisi ile son yıllarda hızla arttığını, ihtiyaç olan miktarın çoğunun yerli üretimden karşılanmaya başlandığını belirtti. Muz üretiminin 2002 yılında 95 bin tonken, 2010'da bu rakamın 210 bin 178 tona çıktığını belirten Pakdemirli, 2019'da ise 2002 yılına göre yaklaşık 6 katlık artış ile muz üretiminin yaklaşık 550 bin tona ulaştığını vurguladı.
'MUZ YETERLİLİĞİMİZ YÜZDE 79'A ÇIKTI'
Yerli üretimin yaklaşık yüzde 32'sinin TAGEM'e bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescil ettirilen çeşitlerden oluştuğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Muz üretiminde verimi ve kaliteyi artırmak için Enstitümüz tarafından bugüne kadar 13 proje tamamlandı. Bu gelişmelerin de etkisiyle yıllara göre değişmekle birlikte 2018/2019 sezonunda muz yeterliliğimiz yaklaşık yüzde 79'a yükseldi. Türkiye muz ürününde geçmişte net ithalatçı konumdayken, son yıllarda yerli üretimin artması ile birlikte ithalatta azalma yaşandı. 2017 yılında muz ithalatımız 208 bin ton, 2018 yılında 155 bin ton, 2019 yılında ise 122 bin ton olarak gerçekleşti."
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