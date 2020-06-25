Meclise sunuldu! Hileli gıdaya beş yıl hapis
Gıdada vatandaşın hayatını tehlikeye atanlara hapis cezası için Tarım ve Orman Bakanlığının çalışması Meclis'e sunuldu. AK Parti grubunun yasa teklifi olarak sunduğu düzenlemeye göre, gıdada insan hayatını tehlikeye atan üretici ve satıcıya 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.
AK Parti, gıdada hileye verilen cezaların artırılması, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınması ve yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılmasını da içeren kanun teklifini dün Meclis Başkanlığına sundu.
Teklifte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:
-Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden, piyasaya arz eden gıda işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek. Aynı durum üç yıl içinde tekrarlanırsa gıdayı üreten, ithal eden ve piyasaya arz eden gıda işletmecisi beş yıldan 10 yıla kadar faaliyetten menedilecek.
-Yazılı ve görsel medya üzerinden hızla yayılan, gıdalar hakkında yanıltıcı, yanlı, yanlış yönlendirici ve kulaktan dolma bilgilerle gıdada bilgi kirliliği oluşturanlara 20 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası kesilecek.
YERLİ TÜTÜNÜN ÖNÜ AÇILIYOR
-Teklifle makaron, sigara filtresi ve yaprak sigara kâğıdının üretimi, piyasaya sunulması Tarım ve Orman Bakanlığının görevleri kapsamına alınacak. Tütün mamulü üreticilerine yerli tütün kullanım mecburiyeti getirilecek. Tütün ithalatı azaltılarak Türk çiftçilerin ürettiği tütünlerin kullandırılması amaçlanıyor. Yerli tütün kullanım zorunluluğu 2022 yılından başlamak üzere kademeli olarak 2022'de yüzde 17, 2023'te yüzde 21 ve 2024'te yüzde 25 olarak uygulanacak.
ALKOL SATIŞINA DÜZENLEME
-22.00-06.00 saatleri arasındaki alkollü içki satış yasağının para cezası artırılacak. Beş yıl içinde üçüncü defa yasağı ihlal edenlerin satış belgesi iptal edilerek iki yıl faaliyetten men olacak. On sekiz yaş altına alkol satış yasağını beş sene içinde üçüncü defa ihlal edenlere de aynı ceza uygulanacak. Bakanlık'tan izin almadan makaron, yaprak sigara kâğıdı ve sigara filtresi fabrikası veya imalathanesi kuran ve işletenler, bir seneden üç seneye kadar hapis ve beş binden 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Öte yandan internet, televizyon ve telefon gibi araçlarla etil alkol, metanol, makaron ve yaprak sigara kâğıdı satanlara 100 bin liraya kadar cezalar verilebilecek.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Kredide yeni dönem!
- O süre resmen uzatıldı!
- "Haziran'dan bir güzel haber daha" deyip duyurdu
- Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
- Güçlü toparlanma başladı: Bu ay Türkiye için farklı olacak
- Ekonomide mali disiplin nasıl sağlandı?
- Altın fiyatları yükselecek mi?
- Gözler Merkez'de! Yeni faiz indirimi bekleniyor
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları açıklandı mı?
- ABD'li Senatör Graham'dan Türkiye ekonomisine övgü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...
- obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF final sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
- Rekor üstüne rekor kırmıştı: Uzmanlardan kritik altın yorumu! 25 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Turgut Alp olarak gönüllere taht kurmuştu: Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?
- Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
- Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tamamlandı!
- Düğünde oynamak yasak mı? Yeni düğün genelgesi ile dans etmek, halay çekmek yasaklandı mı? Düğünler nasıl olacak?
- 24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...
- Son dakika: Hafta sonu yasak var mı? 27-28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta olacak?