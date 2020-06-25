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TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama

heyecanla bekleniyor. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek 400 adet konut için başvuru yapan Ardahanlılar, hak kazanıp kazanamadıklarını merak ediyor. 2+1 250 adet ve 3+1 150 adet olmak üzere toplam 400 adet konut inşaa edilecek. Ardahan Merkez kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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TOKİ ARDAHAN MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ardahan Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 10.00'da başladı. TOKİ'nin Ardahan Merkez ilçesine yapılacak 250 adet 2+1 ve 150 adet 3+1 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Corona virüsü nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayınla takip edileceği bildirilmişti. Kura sonuçlarını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 TOKİ Ardahan 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...

TOKİ ARDAHAN MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Ardahan Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ...

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