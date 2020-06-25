TOKİ Ardahan Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 10.00'da başladı. TOKİ'nin Ardahan Merkez ilçesine yapılacak 250 adet 2+1 ve 150 adet 3+1 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Corona virüsü nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayınla takip edileceği bildirilmişti. Kura sonuçlarını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 TOKİ Ardahan 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...

TOKİ ARDAHAN MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Ardahan Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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