TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları heyecanla bekleniyor. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek 400 adet konut için başvuru yapan Ardahanlılar, hak kazanıp kazanamadıklarını merak ediyor. 2+1 250 adet ve 3+1 150 adet olmak üzere toplam 400 adet konut inşaa edilecek. Ardahan Merkez kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
TOKİ Ardahan Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 10.00'da başladı. TOKİ'nin Ardahan Merkez ilçesine yapılacak 250 adet 2+1 ve 150 adet 3+1 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Corona virüsü nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayınla takip edileceği bildirilmişti. Kura sonuçlarını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 TOKİ Ardahan 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...
TOKİ ARDAHAN MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Ardahan Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ...
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
- Güçlü toparlanma başladı: Bu ay Türkiye için farklı olacak
- Altın fiyatları yükselecek mi?
- O süre resmen uzatıldı!
- Kredide yeni dönem!
- "Haziran'dan bir güzel haber daha" deyip duyurdu
- ABD'li Senatör Graham'dan Türkiye ekonomisine övgü
- Gözler Merkez'de! Yeni faiz indirimi bekleniyor
- Meclise sunuldu! Bunu yapana beş yıl hapis
- Ekonomide mali disiplin nasıl sağlandı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...
- obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF final sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
- Rekor üstüne rekor kırmıştı: Uzmanlardan kritik altın yorumu! 25 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Turgut Alp olarak gönüllere taht kurmuştu: Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?
- Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
- Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tamamlandı!
- Düğünde oynamak yasak mı? Yeni düğün genelgesi ile dans etmek, halay çekmek yasaklandı mı? Düğünler nasıl olacak?
- 24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...
- Son dakika: Hafta sonu yasak var mı? 27-28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta olacak?