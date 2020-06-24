Son dakika: Sanayide çarklar hızlanmaya başladı! Kapasite kullanımı arttı
Son dakika haberine göre İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.740 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0'ya yükseldi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8'e ulaştı.
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