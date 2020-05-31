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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan mesaj: Ekonomi ve sağlık alanlarında...

Son dakika haberleri.... , Türkiye'nin ekonomi ve sağlık alanlarındaki başarısı hakkında Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN MESAJ

, "Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'yle ilgili paylaşımını Twitter hesabından retweetleyerek, şu ifadelere yer verdi:
"Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun."

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