A Para'da çarpıcı açıklama: IMF, Türkiye tahmininde yanıldı

Bilindiği üzere IMF (International Monetary Fund), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2020 sayısını "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımlamıştı. Uluslararası Para Fonu (IMF) koronavirüs salgını kaynaklı ekonomik durgunluğun etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini düşürürken, 2021 yılına dair beklentisini yükseltmişti. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağını öngören IMF, 2021'de ise yüzde 5 büyüyeceğini tahmin etmişti.

A Para'da yayına katılan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, ekonomilerde toparlanma ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kaya, IMF'nin (International Monetary Fund) Türkiye tahmininde yanıldığının altını çizerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE BUNUN BÖYLE OLMADIĞINI İSPATLADI"

IMF'nin 3 ay önce ekonomik görünümle ilgili dünyadaki revizelerine değinen Kaya, bu revizelerin son yılların en sert revizeleri olduğunu ifade etti. "IMF'nin bu revizelerde, dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüleceğini, AB'nin çok ciddi küçüleceğini, Çin'in negatif olmasa bile büyümesinin yüzde 1'lere kadar ineceğini öngörmüştü" diyen Kaya, IMF'nin Türkiye'nin ise 2020'de yüzde 5 küçüleceğini öngördüğünü belirtti. Uzman isim, IMF'nin Türkiye tahmininde yanıldığını ifade ederek, "IMF, Türkiye'nin 2020 yılında %5 küçüleceğini öngörmüştü, Türkiye bunun böyle olmadığını ispatladı" dedi.

"Türkiye'nin 2020 yılı büyüme rakamlarında belki pozitife bile geçme ihtimali var" diyen Kaya, Türkiye ekonomisinin de bu tempoyla 'V' tipi toparlanmanın 2021 yılına kalmadan gerçekleşmesinin muhtemel olduğunun altını çizdi.

İşte Kaya'nın A Para'daki o açıklamaları:

IMF KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Benzeri olmayan bir kriz, belirsiz bir toparlanma" başlığıyla güncelledi. Raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 küçüleceği tahmin edildi. IMF, nisan ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin yüzde 3 daralacağını öngörmüştü.

Kovid-19 salgınının bu yılın ilk yarısında ekonomik faaliyet üzerinde beklenenden daha olumsuz bir etkisi olduğuna işaret edilen raporda, toparlanmanın daha önce tahmin edilenden daha kademeli olacağının öngörüldüğü bildirildi. Raporda, küresel ekonominin 2021'de ise yüzde 5,4 büyüyeceği tahmin edildi. Gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini daha önce yüzde 5,8 olarak açıklanmıştı.

IMF'nin raporunda bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, daha önce yüzde 5,9 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8 daralacağı öngörüldü. Ülke ekonomisine ilişkin 2021'e ait büyüme beklentisi ise yüzde 4,7'den yüzde 4,5'e düşürüldü.

Avro Bölgesi ekonomisinin de bu yıl yüzde 10,2 küçüleceği tahmin edilirken, 2021'de yüzde 6 büyüyeceği öngörüldü. Bölge ekonomisinin daha önce bu yıl yüzde 7,5 daralacağı, gelecek yıl ise 4,7 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahmini bu yıl için yüzde eksi 7'den yüzde eksi 7,8'e düşürülürken, 2021 için yüzde 5,2'den yüzde 5,4'e yükseltildi. Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok etkilen ülkelerden İtalya'nın ise bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde eksi 9,1'den yüzde eksi 12,8'e çekilirken, 2021'de yüzde 4,8'den yüzde 6,3'e çıkarıldı.

Fransa ekonomisine yönelik büyüme tahmini de bu yıl için yüzde eksi 7,2'den yüzde eksi 12,5'e düşürülürken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,5'ten yüzde 7,3'e yükseltildi. İspanya'nın bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde eksi 8'den yüzde eksi 12,8'e çekildi ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 6,3'e çıkarıldı.

İngiltere için 2020 büyüme tahmini ise yüzde 6,5'ten yüzde eksi 10,2'ye düşürülürken, 2021 beklentisi yüzde 4'ten yüzde 6,3'e yükseltildi. Japonya'nın büyüme tahminleri ise yüzde bu yıl için yüzde eksi 5,2'den yüzde eksi 5,8'e ve gelecek yıl için yüzde 3'ten 2,4'e revize edildi.

Söz konusu revizyonlarla, gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2020 için yüzde eksi 6,1'den yüzde eksi 8'e indirilirken, 2021 için yüzde 4,5'ten yüzde 4,8'e çıkarıldı.

Türkiye'ye ilişkin tahminlerde değişikliğe gidilmezken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.