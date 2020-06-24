Vakıfbank destek kredisi başvurusu sorgulama! 24 Haziran kredi başvuru nasıl yapılır? 0,49 faiz oranı ile kredi imkanı
Vakıfbank destek kredisi başvurusu sorgulama! Vakıfbank temel bireysel destek kredisi başvurularının ardından başvuru sorgulama işlemleri merak ediliyordu. Vakıfbank kredi başvuru ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak edenler için hazı derledik. Vakıfbank 10000 TL kredi için 6 ay ertelemeli, uygun faiz oranı ve 36 ay vade seçeneği ile müşterilerinin kullanımına sunmuştu. Kısa sürede beklenenin üzerinden talep gören kredi başvurusu için sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, Vakıfbank destek kredisi başvurusu sorgulama! 24 Haziran kredi başvuru nasıl yapılır? 0,49 faiz oranı ile kredi imkanının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...
Vakıfbank destek kredisi başvuru ve sorgulama işlemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vakıfbank 10000 TL kredi için 6 ay ertelemeli, uygun faiz oranı ve 36 ay vade seçeneği ile müşterilerinin kullanımına sunmuştu. Kısa sürede beklenenin üzerinden talep gören kredi başvurusu için sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, Vakıfbank destek kredisi başvurusu sorgulama! 24 Haziran kredi başvuru nasıl yapılır? 0,49 faiz oranı ile kredi imkanının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...
Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi detayları
10.000 TL'ye kadar,
6 ay ödemesiz dönemli, aylık eşit taksitli,
36 aya varan vadelerle,
Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.
Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına öncelikle cep telefonunuz aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.
Sms ile kredi başvurusu yapmak için;
Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e sms gönderebilirsiniz.
Kredi Başvurunuz değerlendirmeye alınacak olup başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.
Başvurunuzun olumsuz bulunması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler kampanyadan yararlanabilecektir.
Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir.
Kredinin ödemesine 6 ay sonra başlanabilir, kredi kullanım esnasında tarafınıza bu seçenek sunulur.
KREDİ ÖZELLİKLERİ
10.000 TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli,
Aylık eşit taksitli,
Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.
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