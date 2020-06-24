HAVELSAN'da Genel Müdür değişikliği
HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN Genel Müdürlük görevini vekaleten yürütecek. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Ağustos 2015'te HAVELSAN Genel Müdürü olarak göreve başlayan Ahmet Hamdi Atalay, yaklaşık 5 yıllık sürenin ardından görevinden ayrıldı. HAVELSAN Yönetim Kurulu kararıyla Atalay'dan boşalan göreve, HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nacar vekaleten görevlendirildi.
Ahmet Hamdi Atalay, görev değişikliği nedeniyle HAVELSAN merkez binasında düzenlenen törende, son 5 yılda hedeflenen pek çok şeyi başarmış olmanın mutluluğu ile ayrıldığını kaydetti.
HAVELSAN'ın bundan sonra çok daha iyi yerlerde olacağına inandığını ifade eden Atalay, "Mehmet Akif Bey 3 yıldır HAVELSAN'da. Şirketi bilen, pek çok şeyi beraber planladığımız bir arkadaşımızın bayrağı devralıyor olması da HAVELSAN için bir şans." değerlendirmesinde bulundu.
Görevi devralan Nacar da birlikte görev yaptıkları 3 yıl boyunca Atalay'ın değerli katkı ve yönlendirmelerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Devlet büyüklerimizin teveccühü ile Ahmet Bey'in bıraktığı yerden bayrağı daha yükseklere taşıma hedefinde olacağız. Hep birlikte çalışacağız ve çalışanlarımızın da desteğiyle HAVELSAN'ı daha iyi noktalara getireceğiz. Bu bir bayrak değişimi, bize de büyük görevler düşüyor. Emek ve katkılarından dolayı Ahmet Bey'e çok teşekkür ederiz. Bu şirket kendisini hiçbir zaman unutmayacaktır."
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