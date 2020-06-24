24 Haziran 2020, Çarşamba
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HAVELSAN'da Genel Müdür değişikliği

Eğitim ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nacar, HAVELSAN Genel Müdürlük görevini vekaleten yürütecek. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Ağustos 2015'te HAVELSAN Genel Müdürü olarak göreve başlayan , yaklaşık 5 yıllık sürenin ardından görevinden ayrıldı. HAVELSAN Yönetim Kurulu kararıyla Atalay'dan boşalan göreve, HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nacar vekaleten görevlendirildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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HAVELSAN'DA GENEL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ

, görev değişikliği nedeniyle merkez binasında düzenlenen törende, son 5 yılda hedeflenen pek çok şeyi başarmış olmanın mutluluğu ile ayrıldığını kaydetti.

HAVELSAN'ın bundan sonra çok daha iyi yerlerde olacağına inandığını ifade eden Atalay, " Bey 3 yıldır HAVELSAN'da. Şirketi bilen, pek çok şeyi beraber planladığımız bir arkadaşımızın bayrağı devralıyor olması da HAVELSAN için bir şans." değerlendirmesinde bulundu.

Görevi devralan Nacar da birlikte görev yaptıkları 3 yıl boyunca Atalay'ın değerli katkı ve yönlendirmelerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Devlet büyüklerimizin teveccühü ile 'in bıraktığı yerden bayrağı daha yükseklere taşıma hedefinde olacağız. Hep birlikte çalışacağız ve çalışanlarımızın da desteğiyle HAVELSAN'ı daha iyi noktalara getireceğiz. Bu bir bayrak değişimi, bize de büyük görevler düşüyor. Emek ve katkılarından dolayı Ahmet Bey'e çok teşekkür ederiz. Bu şirket kendisini hiçbir zaman unutmayacaktır."

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