TOKİ Edirne Merkez kura sonuçları isim listesi: 2020 Edirne TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

Edirne Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Edirne'nin Merkez ilçesine yapılacak 2+1 ve 3+1 toplam 210 konutun kurası bugün saat 13.00'da gerçekleştiriliyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapan Edirneliler sonuçları heyecanla bekliyor. TOKİ Edirne Merkez 2+1 ve 3+1 kura sonuçlarını ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Edirne Merkez 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

TOKİ EDİRNE MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Edirne Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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