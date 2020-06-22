TOKİ Edirne Merkez kura sonuçları isim listesi: 2020 Edirne TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
TOKİ Edirne Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 13.00'da başladı. TOKİ'nin Edirne Merkez ilçesine yapılacak 147 adet 2+1 ve 63 adet 3+1 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayına takip edilebileceği bildirilmişti. Edirne Merkez TOKİ kura sonuçlarını bu sayfa üzerinden görüntüleyebilirsiniz. İşte 2020 TOKİ Edirne 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...
Edirne Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Edirne'nin Merkez ilçesine yapılacak 2+1 ve 3+1 toplam 210 konutun kurası bugün saat 13.00'da gerçekleştiriliyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapan Edirneliler sonuçları heyecanla bekliyor. TOKİ Edirne Merkez 2+1 ve 3+1 kura sonuçlarını ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Edirne Merkez 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...
TOKİ EDİRNE MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Edirne Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ...
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