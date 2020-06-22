22 Haziran 2020, Pazartesi
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Başvurular devam ediyor! e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı ne zaman sonuçlanır?

1000 TL ne zaman sonuçlanır? İlk iki faz ödemelerin tamamlanmasının ardından üçüncü faz ödemeler için başvurular devam ediyor. e-Devlet Kapısı'nda bu yılın mayıs sonu itibarıyla en fazla kullanılan hizmet, "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu. Peki, e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı ne zaman sonuçlanır? İşte merak edilenler...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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1000 TL PANDEMİ YARDIMI NE ZAMAN SONUÇLANIR?

e-Devlet pandemi sosyal yardım ne zaman yatar? Sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? Corona virüsü salgınının sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, pandemi sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen pandemi sosyal destek yardımı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? ne zaman sonuçlanır? İşte cevaplar...

1000 TL PANDEMİ YARDIMI NE ZAMAN YATAR? BAŞVURU SONUÇLARI...

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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