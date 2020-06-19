SPK, Twitter üzerinden manipülasyon yapanlara 3 milyon ceza kesti
Sosyal medya üzerinden yatırımcıları aldatmaya yönelik hareket edenlere Sermaye Piyasası Kurulu acımadı. Manipülasyon yapanlara 3 milyon ceza kesildi.
Twitter üzerinden hisse pazarlaması yapıp sonrasında pozisyonlarını kapatanlara SPK göz açtırmıyor. Twitter'da "derinhisse" hesabı üzerinden Reysaş Taşımacılık hissesi için takipçilerine al-tut tavsiyesi veren Önder Tavukçuoğlu'na idari para cezası kesildi.
TAKİPÇİLERİNE ALDIRIYOR, KENDİSİ SATIYOR
Twitter'da takipçilerine Reysaş hissesi aldırdıktan sonra hissenin yükselişe geçmesiyle birlikte elinde bulunan hisselerini satan Önder Tavukçuoğlu haksız kazanç elde ediyordu.
VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince Önder Tavukçuoğlu'na 1.175.029 lira idari para cezası uygulandı.
İŞTE O MADDE:
"Sermaye piyasası araçları hakkında gazete, televizyon, internet veya benzer nitelikte kitle iletişim araçları kullanarak yorum veya tavsiyede bulunduktan sonra, yorum veya tavsiyesini değiştirinceye kadar veya her halükarda 5 iş günü içerisinde, alım veya tut tavsiyesi verdiği halde satmak ya da satım tavsiyesi verdiği halde almak piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir."
ADESE'DE DE YAKALANDILAR!
Adese hissesinde de Sermaye Piyasası Kurulu 2 kişi hakkında işlem yaptı. Abdullah Ercan ve Tolga Ercan hakkında VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (f) bentleri gereğince ayrı ayrı olmak üzere 958.581 lira idari para cezası kesildi.
İŞTE O MADDE:
"Emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu eylemler
MADDE 5 – (1) Tek başına ya da birlikte hareket eden kişiler tarafından borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilen, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri, işlem hacimleri, işlem miktarları, işlem oranları, emir miktarları, emir oranları, emir iptal miktarları, emir iptal oranları veya emir gerçekleşme oranları gibi sermaye piyasalarının işleyişi veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili veriler dikkate alındığında önemli veya etkili kabul edilebilecek nitelikte;
a) Alım veya satım yapılması, hesap hareketi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, emir iptali veya emir değiştirilmesi,
b) Farklı fiyat kademelerine emir iletilmesi,
ç) Kendinden kendine veya karşılıklı işlemler gerçekleştirilmesi,
f) Fiyat yükseltici, fiyat düşürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik işlemler yapılması piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir."
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