Çanakkale TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çanakkale'nin Merkez ilçesine yapılacak konutlar için başvuru yapana vatandaşlar kura sonuçlarını araştırmaya başladılar. Koronavirüs salgını sonrası canlı yayınla takip edilen Çanakkale Merkez kura çekimi bugün saat 10.00'da başladı. Çanakkale Merkez'e 2+1 350 adet, 2+1 150 adet olmak üzere toplam 500 adet konut inşaa edilecek. Peki, Çanakkale TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Çanakkale Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

TOKİ ÇANAKKALE MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ

Aşağıdaki linke tıklayarak Çanakkale Merkez kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.

ÇANAKKALE MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.