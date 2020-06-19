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Dolar düşecek mi? Altın alınır mı? Uzman isimden A Para'da önemli açıklamalar

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik daralmaların beklendiği küresel piyasalarda merkez bankaların genişleyici politikaları sonucu piyasalarda para arzı arttı. Ancak salgında küresel ikinci dalga olacağı korkusu ve bunun küresel büyümeyi yeniden baskılayacağı kaygıları doların düşmesini engelliyor. Peki bu dönemde alınır mı? Doların durumu ne olur? A Para’da yatırımcılar için kritik açıklamalar geldi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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DOLAR DÜŞECEK Mİ? ALTIN ALINIR MI?

A Para yayına katılan Deniz Yatırım Ürünleri Satış Bölümü Müdürü Musa Ufuk piyasaların seyrine dair açıklamalarda bulunurken, konusunda gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Özdoğan, küresel bir kriz durumunda dolara bir kaçış olduğunu belirtti ve "Ancak önümüzdeki dönemde dolarda bir değersizleşme meydana gelecek" diyerek yatırımcılar için kritik hem dolar, hem hem de değerlendirmelerinde bulundu.

"DOLARDA DEĞERSİZLEŞME MEYDANA GELECEK"

Doların değerinin yavaş yavaş geri çekileceğini beklediğini bildiren , "Önümüzdeki dönemde dolarda bir değersizleşme meydana gelecek" dedi.

Orta-uzun vade de tüm para birimleri ve emtialara karşı dolarda bir değer kaybı görmemiz mümkün görünüyor diyen Özdoğan, dolardaki değer kaybıyla beraber hem emtia tarafında hem borsalar tarafında yukarı yönlü hareketler görülebilir" dedi.

Dolar düşecek mi? Altın alınır mı? Uzman isimden A Para'da önemli açıklamalar DOLAR DÜŞECEK Mİ? ALTIN ALINIR MI? UZMAN İSİMDEN A PARA'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

"HİSSE SENETLERİNDE CİDDİ BİR RALLİ OLABİLİR"

Dünyadaki artan dolar miktarına da değinen Özdoğan, dolar likiditesinin geri çekilme ihtimalinin çok zor olduğunu vurgulayarak, özellikle hisse senedi piyasalarında ciddi bir ralli olmasının muhtemel olduğunu savundu.

"ORTA-UZUN VADE DE ALTINDA YÜKSELİŞ OLABİLİR"

Altının onsu içinde değerlendirmelerde bulunan Özdoğan, orta-uzun vadede altında bir kazanç olabileceğini ifade etti. Uzman isim altında yukarı yönlü sert harekeleri yeni bir haber akışı gelmemesi durumda kısa vadede beklemediğini açıkladı.

"LİKİDİTE 2020 YILININ SONLARINDA ALTINA KAYABİLİR"

Bol likiditenin hisse senedi piyasalarına aktığının altını çizen uzman isim, likiditenin önce hisse senedi piyasalarına ardından burada oluşan doygunlukla beraber altın tarafına geçebileceğini ifade etti. Bu durumun da 2020 yılının sonlarında oluşmasının muhtemel olduğunu bildiren Özdoğan, "Altın fiyatlarına hareket getirebilir" dedi.

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