SPK Başkanı Taşkesenlioğlu açıkladı: 37,7 milyon TL idari para cezası uygulandı

SPK Başkanı Taşkesenlioğl, "Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz." dedi.

Taşkesenlioğlu, "Kurulumuz, denetim faaliyetleri çerçevesinde 2020'nin ilk beş ayında 37,7 milyon TL idari para cezası uyguladı." diye konuştu.



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