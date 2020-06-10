SPK Başkanı Taşkesenlioğlu açıkladı: 37,7 milyon TL idari para cezası uygulandı
SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, "Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz. Kurulumuz, denetim faaliyetleri çerçevesinde 2020’nin ilk beş ayında 37,7 milyon TL idari para cezası uyguladı.” ifadelerini kullandı.
SPK Başkanı Taşkesenlioğl, "Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz." dedi.
Taşkesenlioğlu, "Kurulumuz, denetim faaliyetleri çerçevesinde 2020'nin ilk beş ayında 37,7 milyon TL idari para cezası uyguladı." diye konuştu.
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