10 Haziran 2020, Çarşamba
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SPK Başkanı Taşkesenlioğlu açıkladı: 37,7 milyon TL idari para cezası uygulandı

Başkanı , "Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz. Kurulumuz, denetim faaliyetleri çerçevesinde 2020’nin ilk beş ayında 37,7 milyon TL uyguladı.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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SPK BAŞKANI AÇIKLADI: 37,7 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Başkanı Taşkesenlioğl, "Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz." dedi.

, "Kurulumuz, denetim faaliyetleri çerçevesinde 2020'nin ilk beş ayında 37,7 milyon TL uyguladı." diye konuştu.

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