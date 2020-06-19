Son dakika: Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama

Son dakika... Emekli maaşı zammı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2020 Temmuz zammı henüz belli değil ancak son 5 aylık enflasyon verilerine göre tablo netleşmeye başladı. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte 2020 temmuz zammı belli olacak. Emekli maaşına yapılacak olan 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşları ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, yaklaşık 13 milyon emekli yeni maaşlarını Temmuz aynda açıklanacak enflasyon ile alacak. Bu oran hem memur emeklilerine hem de SSK ve Bag-Kur emeklilerine zam olarak yansıyacak. 5 aylık enflasyona göre yeni maaşlar hesaplandı.

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