Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? 0.49-0.69 faizli sıfır ve ikinci el taşıt kredisi şartları nelerdir?
0.49-0.69 faizli taşıt kredisine başvurular devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından sağlanan düşük faizli taşıt kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Sıfır ve ikinci el taşıt kredisine asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Peki, taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? 0.49-0.69 faizli sıfır ve ikinci el taşıt kredisi şartları nelerdir? İşte cevaplar...
0.49-0.69 faizli taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs salgını sonrası durma noktasına gelen otomobil satışlarının hareketlenmesi için Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli taşıt kredisi kampanyası başladı. Kredi kampanyası ile taşıt otomobil satışlarında hareketlilik başladı. Sıfır ve ikinci el otomobil alımı yapmak isteyen vatandaşlar için kredi detaylarını haberimizde derledik. Peki, taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? 0.49-0.69 faizli sıfır ve ikinci el taşıt kredisi şartları nelerdir? İşte merak edilenler...
TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek.
ANLAŞMALI OTOMOBİL(0 KM) FİRMALARI NELER?
Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota
Ticari araçlar: BMC, Fiat, Ford, GAZ, Güleryüz, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar
TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI NELER?
Taşıt Kredisi Destek Kredi Paketi'nden;
* Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız 0 km taşıt için, belirli marka ve modellerde aylık %0,49'dan başlayan faiz oranları ile 60 aya varan vade kadar 120.000 TL'ye kadar,
* Satın alacağınız 7 yaşına kadar olan 2.El Taşıt içinse, aylık %0,82 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 150.000 TL'ye kadar yararlanabilirsiniz.
TAŞIT KREDİSİ DETAYLARI
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.
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