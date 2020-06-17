Giresun 2020 TOKİ kura çekilişi canlı izle: TOKİ Giresun Merkez Aksu 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama
TOKİ 2020 Giresun kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Giresun Merkez Aksu'ya yapılacak toplam 600 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura çekilişini takip ediyorlar. TOKİ'nin açıkladığı takvime göre, Merkez Aksu ilçesine yapılacak 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekilişi 17 Haziran saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Giresun Merkez Aksu 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte Giresn 2020 TOKİ kura çekilişi canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
TOKİ kura çekilişi hız kesmeden devam ediyor. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan Giresun Merkez Aksu 600 konut için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. 2+1 420 konut ve 3+1 180 konut için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle kura çekiişi internetten canlı yayınlanıyor. Peki, TOKİ Giresun Merkez Aksu 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte Giresn 2020 TOKİ kura çekilişi canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?
TOKİ toplu konut kura çekilişleri TOKİ'nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından canlı yayınlanıyor.
GİRESUN MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN...
TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Giresn Merkez Aksu kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Turistten önce korsanlar bastı!
- 8 milyon üniversiteliye müjde!
- Kredi faiz oranları ne kadar?
- Sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar
- Başkan Erdoğan onayladı! Bu görüntü tarihe karışıyor
- Milyonları ilgilendiriyor! İş yerlerinde öğle arası...
- Ekonomi yönetiminin proaktif adımları örnek oluyor!
- Altın fiyatları yükselecek mi?
- Türkiye'den Nijer ve Çad'a sağlık hibeleri Resmi Gazete'de
- Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Giresun 2020 TOKİ kura çekilişi canlı izle: TOKİ Giresun Merkez Aksu 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama
- ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri
- Son dakika haberi: Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar yorumladı! 17 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar?
- Sosyal Hayatı Destek Kredisi anlaşmalı firmalar listesi: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru ekranı
- Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum
- 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- KPSS adayları heyecan içinde! 2020 KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimi duyurdu!
- Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- KPSS 2020/8 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?
- Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?