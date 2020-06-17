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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Göreceksiniz yılın sonunda bunu başaracağız

Yardımcısı , Bütün dünyada büyüme olmasa da biz bu yılı pozitif büyümeyle tamamlayacağız azmiyle yola devam etmek zorundayız, göreceksiniz yılın sonunda bunu başaracağız." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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FUAT OKTAY: YILIN SONUNDA BUNU BAŞARACAĞIZ
SON DAKİKA: Yardımcısı , ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı'nda ekonomi gündemine dair kritik açıklamalar yaptı.

"YILIN SONUNDA BUNU BAŞARACAĞIZ"

Oktay, "Bütün dünyada büyüme olmasa da biz bu yılı pozitif büyümeyle tamamlayacağız azmiyle yola devam etmek zorundayız, göreceksiniz yılın sonunda bunu başaracağız." mesajını verdi.

"OLUMLU BİR TABLO ÖNGÖRÜYORUZ"

Öte taraftan Fuat Oktay, "İkinci çeyrekte salgın tedbirlerinin etkisiyle kısmi bir gerileme beklense de, yıl sonu için olumlu bir tablo öngörüyoruz. Bu noktada özellikle belirtmek isterim ki olumlu sonuçlara ulaşmamız için salgının seyrinde yeniden azalan vaka sayılarını yakalamamız gerekiyor. Normalleşmenin birlikte aldığımız tedbirler sayesinde, iyiye giden şartlarda başladığını unutmadan önlemlerimizi en üst seviyede tutmaya devam etmeliyiz." dedi.
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