11 Haziran 2020, Perşembe
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Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan normalleşmeye kesintisiz destek! Günde 460 milyon TL

3 kamu bankası , ve yine vatandaşın yanında olmayı her zamanki gibi sürdürdü. Koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için yürütülen finansal mücadelede, her kesime sağladıkları finansmanla toplumun nefes almasını sağlayan kamu bankaları, normalleşme sürecinin ilk haftasında da desteği kesintisiz sürdürdü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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KAMU BANKALARINDAN NORMALLEŞMEYE KESİNTİSİZ DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı önderliğinde , koronavirüs sürecinde ekonomide büyük yara almadan atlattı ve yoluna devam etti. Bakan Albayrak ile sıkı koordine içinde olan , ve yine vatandaşın yanında oldu.

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DÖRT YENİ PAKET

1 Haziran'da normalle��me sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konuttan taşıta, mobilyadan tatile 4 yeni paket açıklayan kamu bankalarının kredi hacmi, rakiplerinden iki kat fazla arttı.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun () verilerine göre bankaların TL kredi hacmi 29 Mayıs-5 Haziran haftasında 13 milyar lira artarak 2 trilyon 24 milyara çıktı. Aynı dönemde kamu bankalarının kredileri 6 milyar lira artarak 1 trilyon 12 milyara yükselirken, özellerin kredi hacmi 3, yabancıların kredileri ise 4 milyar TL arttı.

GÜNDE 2.6 MİLYAR TL

Kamu bankaları söz konusu hafta her gün ortalama 2.6 milyar TL kredi kullandırdı. Kamu bankalarının kampanya başlattığı tüketici kredileri 1 haftada 2.3 milyar lira, günde ortalama ise 460.4 milyon lira attı. Kamu bankalarının tüketici kredileri 260.4 milyardan, 262.7 milyara yükselirken, konut kredileri 355 milyon TL, ihtiyaç kredileri 1 milyar 925 milyon TL, taşıt kredileri ise 22 milyon TL arttı. Kamu bankaları, koronavirüs sürecinde de TL kredilerde 13 Mart-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 252 milyar liralık artışın 187 milyar lirasına imza atmıştı.

KAMU BANKALARINDAN VATANDAŞA GÜNDE 460 MİLYON TL DESTEK

(OKTAY ÖZDABAKOĞLU/SABAH)

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