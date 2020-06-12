12 Haziran 2020, Cuma
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Türk Hava Yolları ABD uçuşlarına yeniden başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı uçuşlarını durduran , normalleşme süreciyle birlikte uçuşlarına yeniden başladı. Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu doğrultuda uçuşlarının da 'da yeniden başlayacağını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.06.2020
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THY ABD UÇUŞLARINA YENİDEN BAŞLIYOR

, uçuşlarına yeniden başlama kararı aldı. Koronavirüs nedeniyle durdurulan uçuşlar 'da başlayacak. 'ya yapılacak uçuşlar ilk olarak Chicago, Washington DC ve olacak. Haftada 3 uçuş olarak planlamalar yapılacak. Los Angeles'a uçuşlar 24 Haziran'da başlayacak.

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