Türk Hava Yolları ABD uçuşlarına yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına yeniden başlama kararı aldı. Koronavirüs nedeniyle durdurulan uçuşlar 19 Haziran'da başlayacak. Kuzey Amerika'ya yapılacak uçuşlar ilk olarak Chicago, Washington DC ve Los Angeles olacak. Haftada 3 uçuş olarak planlamalar yapılacak. Los Angeles'a uçuşlar 24 Haziran'da başlayacak.