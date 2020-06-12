Türk Hava Yolları ABD uçuşlarına yeniden başlıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı uçuşlarını durduran THY, normalleşme süreciyle birlikte uçuşlarına yeniden başladı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu doğrultuda ABD uçuşlarının da 19 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına yeniden başlama kararı aldı. Koronavirüs nedeniyle durdurulan uçuşlar 19 Haziran'da başlayacak. Kuzey Amerika'ya yapılacak uçuşlar ilk olarak Chicago, Washington DC ve Los Angeles olacak. Haftada 3 uçuş olarak planlamalar yapılacak. Los Angeles'a uçuşlar 24 Haziran'da başlayacak.
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