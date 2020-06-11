Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "TANAP" mesajı: Gurur duyduk

TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak. Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk." mesajını verdi.