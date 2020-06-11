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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "TANAP" mesajı: Gurur duyduk

Hazine ve Maliye Bakanı , "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN MESAJ: GURUR DUYDUK

'tan Türkiye'ye gelen gaz miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak. Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı , "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk." mesajını verdi.

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