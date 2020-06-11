Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti! Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylelikle bilet fiyatları düşecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylelikle bilet fiyatları düşecek.
AYRINTILAR GELECEK...
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Fed faiz kararını açıkladı
- Altın fiyatları ne olacak?
- 10 milyar dolarlık yatırıma Singapur modeli
- Emekliye takviye maaş müjdesi!
- Bakan Albayrak'tan kritik toplantı sonrası flaş açıklama
- Ekonomiye ilişkin torba teklif...
- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan kritik açıklama
- Bakan Albayrak: İstanbul’a çok yakışacak
- Türk turizmcilerden Almanya'ya tepki
- Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi ertelendi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri...
- Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A101'de yarın hangi ürünler indirimli olacak? A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 işten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı?
- MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?
- Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır ve 2. el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...
- Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?