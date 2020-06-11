Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti! Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylelikle bilet fiyatları düşecek.

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