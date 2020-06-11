11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti! Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor

Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti! Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylelikle bilet fiyatları düşecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
ABONE OL
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ! YÜZDE 40 İNDİRİM GELİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylelikle bilet fiyatları düşecek.

AYRINTILAR GELECEK...

Son dakika: Yolcu otobüsü bilet fiyatlarına tavan ücret geldi SON DAKİKA: YOLCU OTOBÜSÜ BİLET FİYATLARINA TAVAN ÜCRET GELDİ
Koronavirüs yasaklarının ardından otogarlarda bilet fiyatları fırladı KORONAVİRÜS YASAKLARININ ARDINDAN OTOGARLARDA BİLET FİYATLARI FIRLADI

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA