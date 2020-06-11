11 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi ertelendi

Son dakika haberine göre; 'nun ihalesi 3 Temmuz 2020'ye ötelendi. Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak olan proje ihale tarihi 'de yayımlanan ilanına göre, 11 Haziran (bugün) yapılacaktı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU İHALESİ ERTELENDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmek üzere daha önce 11 Haziran (bugün) olarak açıklanan Projesi'nde ihale tarihi ve saati 3 Temmuz 2020 saat 10.30 olarak değiştirildi.
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