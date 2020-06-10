Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi 'çay bardağı' figürlü olacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı; Rize- Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Gece gündüz aralıksız kamyonlar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 68'i tamamlandı. Havalimanının kulesinin de çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.

Giriş Tarihi: 10.06.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 16:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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