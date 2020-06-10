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Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi 'çay bardağı' figürlü olacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı; Rize- Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Gece gündüz aralıksız kamyonlar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 68'i tamamlandı. Havalimanının kulesinin de çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.

Giriş Tarihi: 10.06.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 16:39
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Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi 'çay bardağı' figürlü olacak! GALERİ DEVAM EDİYOR

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 350 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor.

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Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi 'çay bardağı' figürlü olacak!

Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor.

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Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi 'çay bardağı' figürlü olacak!

Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.

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Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi 'çay bardağı' figürlü olacak!

Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak.

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Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi 'çay bardağı' figürlü olacak!

Yüzde 68'i tamamlanan projede, tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında, önümüzdeki aylarda alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor.