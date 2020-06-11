10 milyar dolarlık yatırıma Singapur modeli
Türkiye Varlık Fonu (TVF), Adana-Ceyhan'da 10 milyar dolarlık yatırımı içeren petrokimya projesi için düğmeye bastı. Sönmez, "Singapur’daki Jurong Adası modeli olacak" dedi.
TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Bakü -Tiflis-Ceyhan, Kuzey Irak petrolleri, bölgeye yukarıdan gelecek potansiyel bir hat. Gaziantep'te müthiş bir petrokimya üretimi var. Orada Singapur modeli yani Jurong Adası ya da bir Hollanda'daki Port of Rotterdam gibi bir projeyi başlatmak üzere düğmeye bastık. Uuslararası danışmanlarla bu anlamda fizibilite çalışmamız devam ediyor" dedi.
AT YARIŞINI SATMAYACAĞIZ
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fonun yol haritasını anlatan, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sönmez, 49 yıllığına lisansı fona devredilen at yarışlarını satmayacaklarını da belirterek, "Milli Piyango'yu satmadık, at yarışını da satmayacağız. Sadece işletmesini özel sektöre veriyoruz. Ben tarla çocuğuyum 'icara vermek' de diyebilirsiniz buna..." dedi. Haralarda 75 bin kişinin çalıştığını, aileleriyle beraber 600 bin kişilik nüfusu beslediklerini dile getiren Sönmez, şöyle konuştu: "Lisansların sahibi devlet olmalı, jokey lisansının da... Bu modelle karaborsa, kayıp kaçak önlenecek. Profesyonel hizmet alımı ve bir ciro taahhüdüyle bu işin yapılmasını öngörüyoruz." Sönmez, pandemi döneminde kredi musluklarını açarak vatandaşların, işletmelerin yanında yer alan kamu bankalarının çekirdek sermayesini artırmak amaçlı 21 milyar sermaye desteği sağladıklarını da ekledi.
VARLIK FONU İLE YOLA DEVAM
Rusya Varlık Fonu ile yapılan anlaşmanın iki ülkeye de yatırım yapan bir süreci içerdiğini anımsatan Sönmez, bu dönemde Türkiye'ye olan yatırımları öncelendirmek için durumu yavaş şekilde ilerlettiklerini ifade etti. Sönmez, "Sözleşme pazarlığı devam ediyor. Herhangi bir şekilde iptal etmedik, rafa da kaldırmadık. Görüşmeler sürüyor. Salgın döneminde yurtiçine yatırım yapalım istiyoruz, bundan dolayı biraz ağırdan alıyoruz. Ama bununla ilgili herhangi negatif bir durum da yok" diye konuştu.
İPEK YOLU'NDA MİLYARLIK ANLAŞMA
Türkiye'yi İpekyolu Projesi'nin ayrılmaz parçası olarak konumlandırmak gerektiğini kaydeden Sönmez, "Çin tarafından şu ana kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım yapılmış. Pakistan'a 60 milyar dolar civarında. Türkiye maalesef bunun sermaye yatırımlarında 3-3.5 milyar dolar civarında bir kısmını çekebilmiş durumda. Varlık Fonu bunun ilk stratejik adımını tam da Kovid döneminde yani Çin'in İhracat Kredi Sigorta Şirketi Sinosure ile yaptı. Şirketin yapacağı enerji, maden ve petrokimya projelerinde kullanmak üzere 5 milyar dolarlık bir çerçeve anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.
AT YARIŞINI SATMAYACAĞIZ
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fonun yol haritasını anlatan, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sönmez, 49 yıllığına lisansı fona devredilen at yarışlarını satmayacaklarını da belirterek, "Milli Piyango'yu satmadık, at yarışını da satmayacağız. Sadece işletmesini özel sektöre veriyoruz. Ben tarla çocuğuyum 'icara vermek' de diyebilirsiniz buna..." dedi. Haralarda 75 bin kişinin çalıştığını, aileleriyle beraber 600 bin kişilik nüfusu beslediklerini dile getiren Sönmez, şöyle konuştu: "Lisansların sahibi devlet olmalı, jokey lisansının da... Bu modelle karaborsa, kayıp kaçak önlenecek. Profesyonel hizmet alımı ve bir ciro taahhüdüyle bu işin yapılmasını öngörüyoruz." Sönmez, pandemi döneminde kredi musluklarını açarak vatandaşların, işletmelerin yanında yer alan kamu bankalarının çekirdek sermayesini artırmak amaçlı 21 milyar sermaye desteği sağladıklarını da ekledi.
VARLIK FONU İLE YOLA DEVAM
Rusya Varlık Fonu ile yapılan anlaşmanın iki ülkeye de yatırım yapan bir süreci içerdiğini anımsatan Sönmez, bu dönemde Türkiye'ye olan yatırımları öncelendirmek için durumu yavaş şekilde ilerlettiklerini ifade etti. Sönmez, "Sözleşme pazarlığı devam ediyor. Herhangi bir şekilde iptal etmedik, rafa da kaldırmadık. Görüşmeler sürüyor. Salgın döneminde yurtiçine yatırım yapalım istiyoruz, bundan dolayı biraz ağırdan alıyoruz. Ama bununla ilgili herhangi negatif bir durum da yok" diye konuştu.
İPEK YOLU'NDA MİLYARLIK ANLAŞMA
Türkiye'yi İpekyolu Projesi'nin ayrılmaz parçası olarak konumlandırmak gerektiğini kaydeden Sönmez, "Çin tarafından şu ana kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım yapılmış. Pakistan'a 60 milyar dolar civarında. Türkiye maalesef bunun sermaye yatırımlarında 3-3.5 milyar dolar civarında bir kısmını çekebilmiş durumda. Varlık Fonu bunun ilk stratejik adımını tam da Kovid döneminde yani Çin'in İhracat Kredi Sigorta Şirketi Sinosure ile yaptı. Şirketin yapacağı enerji, maden ve petrokimya projelerinde kullanmak üzere 5 milyar dolarlık bir çerçeve anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.
Sabah
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