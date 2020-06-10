10 Haziran 2020, Çarşamba
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"Torba teklif" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Bu yıl meydana gelen ve 7 ili etkileyen 3 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlarla finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin borçlunun ödeme, alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesini de kapsayan torba kanun teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020
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TORBA TEKLİF TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA

Komisyon, Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı 'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi komisyonda ele alınıyor.

Teklif sahibi Aydemir, düzenlemelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirmeye başladı.

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