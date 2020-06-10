"Torba teklif" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi komisyonda ele alınıyor.

Teklif sahibi Aydemir, düzenlemelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirmeye başladı.